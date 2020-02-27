港股直擊 香港財經

綜藝節目製作商煜盛文化集團(01859)宣布招股詳情，每股招股價2.25元至3.37元，發售4億股，其中10%公開發售，90%國際配售，集資額介乎9億至13.48億元。

一手1000股，入場費3403.96元。

該公司上市集資所得，其中85%將用於為研發公司的儲備節目提供資金；約5%用於在2020年將公司的團隊增加75人；餘下10%用於一般營運資金用途。

該股明天起招股，3月5日截止認購，預期3月13日掛牌。

海通國際資本及交銀國際為聯席保薦人。