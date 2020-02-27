即巿股評 港股直擊 香港財經

過去兩天的港股表現可謂「充滿戲劇性」，正當一眾好友滿以為過去兩天會勢被淡友宰殺，淡友則滿以為可終勝一仗；但近年的股票市場，往往卻出人意表，淡友最終亦要「慘淡收場」。

新冠肺炎疫情繼續在全球蔓延，巴西、希臘等地出現首次確診病例，南韓及意大利感染數字快如光纖，日本亦被牽連，甚至更傳出有可能會取消東京奧運，疫情觸發投資者恐慌情緒，VIX指數飆升，全球股市亦因而受到拖累，包括美國、南韓、日本、西班牙等地的股市表現更是慘不忍睹。在一連串令人憂慮的氣氛影響下，一向強勢的美股指數就因以「疫情失控」為由，終於作出「調整」，而調整幅度更是全球之冠，如道指周一二累跌逾1900點。

但反觀當今美國強大的競爭對手—中國，則稱因在本周「疫情受控」及傳中國政府會推出新一輪救市方案，令A股跌幅輕微；筆者亦觀察到過去數周香港雖受疫情肆虐，但在北水猛烈灌溉以致有千億成交的護航下，兩日合共只輕力調整25點，26500暫見有強大的支持。淡友在美國暴跌下，仍嚐不到甜頭，可見現階段做淡友是有相當的難度；筆者認為港股暫以26400作重要支持區，上望則暫以27300為阻力。

儘管美國的創新科技股暴跌，但香港的同類股份如平安好醫生(01833)及美團點評(03690)表現仍算「硬淨」，可多加留意；至於物管股則仍是投資者的「股海明燈」及跌市中的反彈奇葩，所以仍可看高一線。在波動市的情況下，新股市場突出奇地見活躍，其中一隻值得留意的是興業物聯服務(09916)，此股擁有現今「當時得令」的物管概念，集資額細，只有兩億，加上行業獨特，投資者不妨小試牛刀認購，有可能會是鼠年第一隻新股驚喜。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗