港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第二日下跌，報1.67839厘，較周三低0.00536厘，再度創下自去年10月23日以來新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.15941厘，較周三跌0.0441厘；1星期拆息回升至1.47548厘；兩星期拆息下跌至1.52566厘；3個月拆息回落至1.92982厘。
長息方面，半年期拆息升至2.21036厘；1年期拆息上揚至2.30036厘。
港滙方面，截至上午11時28分，港元兌美元報7.7951。
今日 11:40 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第二日下跌，報1.67839厘，較周三低0.00536厘，再度創下自去年10月23日以來新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.15941厘，較周三跌0.0441厘；1星期拆息回升至1.47548厘；兩星期拆息下跌至1.52566厘；3個月拆息回落至1.92982厘。
長息方面，半年期拆息升至2.21036厘；1年期拆息上揚至2.30036厘。
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