香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波出席電台聯播節目時表示，今次全民派錢再加上其他一次性的措施，盡量放更多錢進市民袋，希望鼓勵他們在疫情過後消費。

他稱，政府過往多年都推出一次性紓困措施，直到今年才出現財赤，可以理解市民已經習慣政府有較多盈餘，期望有退稅優惠等措施，認為若政府未來有盈餘，何樂而不為，但若未來經濟不理想，便要逐步縮減。

他又指，政府亦可檢視稅率是否有調整空間，但要在社會討論，令實行時市民會較易明白。

對於是否要開徵新稅，陳茂波稱，研究準備功夫任何時候都要做，但是否實施及何時實行就要審時度勢，亦要視乎社會環境。國際近年在稅務上起了大變化，一些高稅率的已發展經濟體認為，全球是否應有最低稅率，確保其他地方不會利用稅務優惠措施獲得好處。

他指出，本港實行簡單低稅制，是傳統最有優勢的地方，若實行全球最低稅率，香港可能會受影響。政府準備在今年內邀請稅務專家、商界人士及學者，商討及研究國際稅務發展，給予政府意見。

陳茂波稱，國際貨幣基金組織早前調低內地、甚至全球的經濟增長預測，預期外圍環境的挑戰大，但他個人研判有關影響只屬短暫。他認為，內地的經濟增長會較其他經濟體快，又相信東盟的增長亦會快，所以要善用相關機會。