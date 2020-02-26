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武漢肺炎持續擴散，高盛下降中國首季GDP增長預測，由原來4%調降至2.5%，亦同時將香港首季和全年的GDP預測分別降至下跌7.5%及下跌1.9%。

高盛發布最新研究報告，指調降內地首季GDP增長預測，以反映2月以來經濟活動「極度疲軟」，但認為第二季及第三季經濟將顯著反彈，因此維持全年GDP預測為5.5%。

該行稱，中國當局推出前所未有的措施，減少疫情在湖北省及其他地區爆發，雖然起到一些作用，但同時嚴格限制經濟活動。

高盛分析團隊指出，過去3周的情況比起原先預期的更差，首先，中國經濟波動幅度似乎大大超出該行的基本情景預測，生產和消費的下跌更嚴重。其次，近日國際社會確診個案大增，導致其他國家採取更嚴格控制措施和避險行為，為經濟活動帶來風險。

該行認為，短期弱增長和下行風險增加，將導致宏觀政策更寬鬆。儘管疫情得到控制控制的幾個月內，中國未必需要大規模刺激措施便能恢復正常，但要達到年度增長目標，並避免勞動力市場溢出效應，則下半年需要維持一個高於趨勢的增長步伐。

高盛預期中國大部分增量刺激措施來自財政和信貸放鬆，包括社會融資總量按年增近13%，擴增財政赤字規模增加1個百分點至15%；又料年內會降準共200個基點，以及下調存款基準利率50個基點。