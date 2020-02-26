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今日 18:07 香港財經

【預算案】渣打:積極配合政府各項措施

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政府今天發表新一份《財政預算案》，渣打銀行香港行政總裁禤惠儀表示，《預算案》觸及經濟和民生等不同環節，歡迎一系列惠及企業和社會各個階層的措施，相信有助直接紓緩中小企的短期資金壓力，保障就業職位，緩解香港經濟下行風險，協助企業和普羅市民渡過難關。

她指出，渣打將會積極配合政府、金管局及按揭證券公司推出的各項措施，包括「中小型融資擔保計劃」下由政府作百分百擔保的特惠低息貸款、定息按揭貸款及向18歲以上永久居民發放1萬元等，務求及時落實相關措施，滿足市民及企業需要。

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