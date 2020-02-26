香港財經

香港置業的「財政預算案後置業意向」調查顯示，逾六成半受訪者認為有受惠於預算案相關政策，比例按年顯著增加；逾六成受訪者認為「定息按揭貸款」會令置業人士受惠；而對於政府未有為樓市「加辣」或「減辣」，則有近半數人表示沒有影響他們的置業信心。

香港置業行政總裁李志成歡迎新推出的定息按揭計劃，讓置業人士有更多選擇，並相信未來樓市走勢視乎疫情發展，建議政府適時放寛辣招，促進二手房屋流轉。

是次調查於《財政預算案》公布後以問卷形式進行，成功收回有效問卷共467份。調查發現，有65.5%受訪者認為自己有從預算案中受惠，按年大增25.1個百分點，反映大部分人或認為今次政府向18歲或以上永久居民「派糖」1萬元等紓困措施切合其需要。

至於經濟房屋政策方面，對於預算案提出「定息按揭貸款」計劃，有62.5%受訪者認為會令置業人士受惠，可見大部分市民歡迎新定息按揭計劃；至於政府未有提及會加或減辣招，有46%受訪者表示沒有影響其置業的信心，比例按年略少1.2個百分點，更有39%人認為信心有所增加，按年增7.8個百分點；而信心因而減少的受訪者，僅佔15%，比例更按年減少6.6個百分點，反映預算案沒有影響甚至對市民置業信心有正面支持。