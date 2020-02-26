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今日 16:20 香港財經

【預算案】利嘉閣:派錢助疫情結束後樓市反彈

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，新一份《財政預算案》大舉撐企業，以至派發萬元紓解民困，料有助新冠肺炎疫情結束後帶動消費、刺激經濟，亦將利好樓市出現報復式反彈。

他表示，預算案雖然並無如市場希望般有樓市「減辣」的措施出台，而未來住宅新供應亦大部分以公營房屋佔比較重；不過，推出定息按揭貸款試驗計劃料可加強市民入市意欲及信心，計劃令置業者減少面對利率波動的風險，亦在置業資金方面更容易作出規劃及預算，屬有幫助的措施，在多一個選擇下相信有利加快置業人士的入市決定。

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