香港財經

財政司司長陳茂波預計，新型冠狀病毒疫情對經濟的影響較為短暫，但當年沙士後有「自由行」措施，而今日香港恢復經濟的客觀條件，與沙士時不同，但他相信憑港人的機智靈活，有機會能很快推動經濟。

陳茂波又指出，1月初坊間建議派錢時，他當時回應指好有可能其他一次性紓困措施要縮減，但經過同事認真慎重考慮不同方案後，認為目前經歷非常例外的特別情況，若政府不介入，導致倒閉失業，社會會好傷，之後再恢復就困難得多，所以需要現在介入，並盡量維持退稅等措施，但如果未來繼續赤字，某些措施可能要逐步削減。