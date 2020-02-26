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今日 16:21 香港財經

【預算案】謝偉銓:逆周期紓困措施有迫切性

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，新一份《財政預算案》推出總額1200億元的逆周期紓困措施，實屬必須和有迫切性。

但他批評，《預算案》對於當疫情過後如何重啟香港的經濟齒輪、如何在連年赤字下支持香港的城市建設及經濟持續發展，卻幾乎是「交白券」、「等運到」，對此感到失望。

謝偉銓又指出，在土地房屋、交通運輸、環境保護及智慧城市建設等多個方面，《預算案》都缺乏新思維，僅將之前已宣布或出現延誤的措施和項目重提一次，同樣令人失望。

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