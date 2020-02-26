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今日 15:19 香港財經

【預算案】華夏基金:寬免ETF印花稅鼓勵莊家更活躍

政府推出多項金融措施，包括建議寬免ETF的市場莊家，在參與發行及贖回ETF單位時的股票買賣印花稅。

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，新政策對ETF市場令現時莊家減低成本是好事，在港上市ETF的市場莊家，參與發行及贖回ETF單位時，須支付0.1%股票買賣印花稅，降低交易成本後，可鼓勵現時莊家更活躍買賣貨，間接改善ETF買賣方報價，但如果有更多鼓勵性措施，或涵蓋更多金融產品交易成本，可以有效吸引更多新莊家入場，對推動市場交投及收窄買賣差價更有效。

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