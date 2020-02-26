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【預算案】逾1200億元逆周期措施一覽表

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財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》，政府決定推出大規模的逆周期措施，涉及超過1200億元，以下為今次預算案的部分重點措施：

振經濟 紓民困
．向18歲或以上香港永久性居民發放1萬元
．寬減2019/20課稅年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限2萬元
．寬減2020/21年度住宅物業四季差餉，每季上限1500元
．發放多1個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，鼓勵就業交通津貼亦有相若安排
．為公屋租住單位較低收入租戶代繳1個月租金
．為2021年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費

撐企業 保就業
．提供100%政府擔保的企業特惠低息貸款，貸款上限200萬元，最長3年還款期，申請期6個月，首6個月還息不還本
．寬減2019/20課稅年度100%利得稅，上限2萬元
．寬減2020/21年度非住宅物業差餉，首兩季每季上限5000元，後兩季每季上限1500元

醫療系統
．已為兩個十年醫院發展計劃預留約5000億元，提供超過1.5萬張病床和超過90個手術室，應付至2036年的服務需求
．為醫院管理局和衞生署的防疫工作提供足夠財政支援
．2020/21年度向醫院管理局提供共750億元經常撥款，較2017/18年度增加35%
．已撥款約1.8億元提升大學的設施和加強醫療專業培訓
．由2021/22年度起5年額外撥款共36億元予醫院管理局以挽留醫護人手

多元經濟
．預留30億元推展科學園第二階段擴建計劃
．向香港旅遊發展局增撥超過7億元，在疫情過後加強對外推廣
向香港貿易發展局增撥1.5億元，為港商開拓商機
．預留4000萬元為本地大學STEM課程的本科及研究生安排短期實習

土地房屋
．2020/21年度政府賣地計劃、鐵路物業發展和私人發展/重建項目的潛在住宅用地供應合共提供1.57萬個單位，另6幅商業用地預計可提供約83萬平方米樓面面積
．預計2019/20至2023/24年度建屋量約為10.04萬個單位，包括出租公屋/綠置居共7.44萬個單位，以及資助出售房屋共2.6萬個單位
．預計2020年至2024年每年平均落成量約為1.96萬個單位

宜居城市
．推行20億元先導計劃，資助私人住宅停車場安裝電動車充電基礎設施
．預留8000萬元推行電動公共小巴試驗；預留3.5億元推行電動渡輪試驗計劃
．預留10億元，成立智慧交通基金，資助與車輛有關的創新科研和應用
．未來兩年增加3000個體弱長者的照顧服務名額，以及未來一年增加1000張身體機能中度或嚴重缺損長者的社區照顧服務券，涉及超過3億元經常開支

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