就本港與內地建立理財通進展，政府消息人士指出，雙方目前仍就細節進行磋商，包括確保資金不會外流、投資者保障及投資產品範圍等問題，但可預期初步投資範圍會是相對低風險的產品。
另外，《財政預算案》重推通脹掛鈎債券(iBond)，並繼續推銀色債券。政府消息人士指，會繼續設最低保證回報，但未有透露具體保證息率。
政府亦降低公共年金最低投保年齡，由65歲降至60歲。消息人士指出，見到市場對公共年金有需求，而降低最低投保年齡，但詳情留待年金公司公布。
今日 14:32 香港財經
就本港與內地建立理財通進展，政府消息人士指出，雙方目前仍就細節進行磋商，包括確保資金不會外流、投資者保障及投資產品範圍等問題，但可預期初步投資範圍會是相對低風險的產品。
另外，《財政預算案》重推通脹掛鈎債券(iBond)，並繼續推銀色債券。政府消息人士指，會繼續設最低保證回報，但未有透露具體保證息率。
政府亦降低公共年金最低投保年齡，由65歲降至60歲。消息人士指出，見到市場對公共年金有需求，而降低最低投保年齡，但詳情留待年金公司公布。
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