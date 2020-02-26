香港財經 時事脈搏

政府消息人士表示，住宅物業市場自去年6月起大致淡靜，成交量和價格普遍回落。但市況至今只持續數月，認為需要觀察更長時間及視乎經濟情況，才決定是否撤回樓市辣招。

政府消息人士稱，現階段暫時看不到有需要撤辣或減辣。