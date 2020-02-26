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今日 14:06 香港財經

【預算案】政府冀全民派1萬籌備時間少於6個月

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《預算案》全民派錢1萬元，政府消息人士表示，是次發放現金措施的派錢方式，以2011年全民派6000元的方式作基礎，主要是銀行戶口過數或收取支票，過程以便捷簡單為原則，上次用約6個月時間籌備，今次希望可加快流程，但未有時間表，現待通過立法會撥款。

香港永久居民只要明年3月底前屆滿18歲，便可填寫表格或網上登記領取現金，政府會攤分不同登記時間，截止登記時間為明年底；市民不必再排隊領取表格，合資格人士如選擇不領取便不需遞交登記。

1萬元這金額是考慮不同因素及政府財政承擔後得出，目的是希望刺激消費、紓緩市民面對的經濟壓力，與2011年時還富於民有别。連同其他一次性措施，可望提振GDP約3%。

政府消息人士稱，不認為這是去年四輪紓困措施及防疫抗疫基金以外的補鑊措施，由於今年情況較特别，除針對措施外，《預算案》有意額外支援市民。至於明年會否再派錢，要小心衡量情況，包括財政儲備及要如何運用。

710億元預算已包括約1%的行政費預算，未定實質行政費多寡，但相信佔整體預算的比重，可較上次派4000元時少。

問及為何不派發消費券，政府消息人士表示，政府有就此作出考慮，但700萬張消費券，涉及防偽防盗等複雜條件，流程會較慢，而政府想簡單快捷促進消費、紓緩經濟壓力，故派發現金的彈性更大，較切合市民需要。

移民人士方面，入境處並不掌握資料，無法剔除在外，故只要有身份證及本地戶口，也可辦理登記。

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