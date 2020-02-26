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【預算案】7億元推廣旅遊 據悉包括郵輪及盛事

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新一份《財政預算案》中提出，將會向旅遊發展局額外撥款超過7億元，讓該局在疫情過後，加強對外推廣，重振旅遊業。

政府消息人士稱，7億元的使用為期1年，主要用於推動短途旅客，包括東南亞及日韓等國家的客源，當中2億多元會用作發展香港旅遊品牌，例如與國際電子及網媒合作，另有1億多元會用來支援業界向海外推廣。

消息又指出，有1億多元用於推廣郵輪及會展一程多站旅遊，以增加國際會議來港。餘下近3億元會用於盛事旅遊，例如在Formula E等活動的財政支援。

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