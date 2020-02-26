香港財經

財政司司長陳茂波表示，政府在2016年設立未來基金，首3年的綜合投資回報率分別為4.5%、9.6%及6.1%。

為了進一步善用未來基金，陳茂波表示在上一份《預算案》中，提出邀請幾位資深財經界人士就基金的投資策略和組合作出建議，在爭取較高回報的同時，鞏固香港作為金融、商貿和創科中心的地位，長遠提升香港的生產力和競爭力。

陳茂波稱， 由馮國經博士領導的小組已提交建議，利用未來基金的部分款項成立一個「香港增長組合」，直接投資於「與香港有關連」的項目，已經接納小組的建議，並會着手籌備落實。