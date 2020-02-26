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【預算案】陳茂波料經營賬目5財年均錄赤字

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財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》中指出，中期財政預測主要從宏觀角度估算政府的收支和財政情況。就2021至2022年度至2024年度至2025年度而言，中期預測所採納的實質經濟增長率為每年2.8%，略遜於過去的增速。期內，政府基本工程開支平均每年會超過1000億元，經常開支增長則介乎每年4.3%至8.6%不等。

他稱，地價收入方面，2021至2022年度起以過往10年地價收入佔本地生產總值的平均水平，即本地生產總值4.2%計算，亦假設利得稅和其他稅項的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。

此外，中期財政預測亦反映了從2019至2020年度開始分4年回撥到政府賬目的房屋儲備金，以及政府發行綠色債券所得。

陳茂波續說，基於以上假設和安排，估計經營賬目在這5個年度中，每年都會錄得赤字，非經營賬目則全期均會錄得盈餘。經營賬目在2020至2021年度的預計赤字，主要是這次《財政預算案》的一次性紓緩措施及部分去年公布的紓困措施所致，其後4年經營賬目的預計赤字，則是經常開支的增長比收入為高所致。上述預測未有計及該4年政府可能推出的退稅及紓緩措施。

他預計，至2025年3月底，財政儲備為9371億元，相當於本地生產總值26.5%，或15個月的政府開支。

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