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【預算案】每年工務工程投資平均達1000億

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財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》指出，持續在基建項目上投放資源，優化城市建設，提升生活質素。未來數年，政府每年在工務工程的投資平均達1000億元水平，而整體建造業每年的工程量亦將增至約3000億元水平。

同時會優化海濱，陳茂波透露，政府已預留65億元，推動多個海濱發展項目。以海濱長廊為例，今年的目標是再開通約1公里，將維港兩岸的海濱長廊增至24公里。

他又說，在去年預算案預留了220億元推展「一地多用」項目。首批6個項目包括重建屯門診所、發展上環消防局旁的擬議救護站、整合荃灣市中心數塊政府用地，以及在安達臣道前石礦場、將軍澳市中心和沙田山尾街興建社區設施聯用大樓。會進一步敲定各個項目的社區設施組合。

鐵路發展方面，陳茂波稱，鐵路一直是香港客運系統的骨幹，方便市民出行及推動地區發展。兩星期前，屯馬線一期順利開通。期望港鐵公司盡快完成屯馬線及沙中線「紅磡至金鐘段」餘下工程，目標是讓有關路段分別於明年底及2022年首季開通。

另政府會逐步推展《鐵路發展策略2014》建議的新鐵路項目，在未來1年邀請港鐵公司就東涌線延線、屯門南延線及北環線展開詳細規劃及設計，並會在確定新鐵路方案後諮詢公眾。

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