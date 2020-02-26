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今日 12:19 香港財經

【預算案】6000萬設首間地理空間實驗室

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財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，表示政府去年預留了3億元，推動社會更廣泛應用空間數據。高質素的全港三維數碼地圖將由今年開始分階段推出，空間數據共享平台將會於2022年底前全面投入服務。今年，政府會再預留6000萬元設立首間地理空間實驗室，鼓勵民間開發應用空間數據的流動應用程式。

此外，發展局積極推動工程監督系統數碼化。由今年第二季起，分階段在所有工務工程項目應用數碼工程監督系統。政府會撥款1億元開發一個綜合數碼平台，實現數據整合和訊息互換，以加強項目監督。

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