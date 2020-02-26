熱門：

今日 12:34 香港財經 時事脈搏

【預算案】政府續投放資源加強安老服務及兒童福利

放大圖片

在新一份《財政預算案》中，財政司司長陳茂波表示，本屆政府一直致力改善社會福利服務。這方面的經常開支由2017至2018年度的653億元，增加至2019至2020年度的823億元，增幅達26%。行政長官林鄭月娥亦於今年1月宣布多項新的恒常措施，惠及長者、勞工、低收入家庭、失業或就業不足人士，以及弱勢社群。

陳茂波稱，會繼續投放資源加強安老服務。今、明兩年將增加合共3000個為體弱長者提供的家居照顧服務名額，以及在本財政年度增加1000張為身體機能中度或嚴重缺損的長者而設的社區照顧服務券。2020至2021年度涉及全年經常開支超過3億元。此外，將增撥7500萬元，資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐。

兒童福利方面，為優化鄰里支援幼兒照顧計劃的服務質素，社會福利署已由今年1月起額外撥款約2400萬元，讓營辦機構增加人手，以加強培訓社區保姆。

為及早識別和支援有福利需要的學前兒童及其家庭，政府通過獎券基金撥款約9.9億元，分階段為資助幼兒中心、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，合共約15萬名兒童及其家庭提供社工服務。首兩階段已合共為485間合資格的學前單位提供服務，第三階段將在今年8月開展。

由2020至2021年度起，政府會向受社會福利署津助並營運日間服務單位的非政府機構提供額外撥款，以支付其活動區域的冷氣費用，涉及全年經常開支約4600萬元，預計1100多個津助服務單位及超過100萬名服務使用者受惠。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads