香港財經 時事脈搏

在新一份《財政預算案》中，財政司司長陳茂波表示，本屆政府一直致力改善社會福利服務。這方面的經常開支由2017至2018年度的653億元，增加至2019至2020年度的823億元，增幅達26%。行政長官林鄭月娥亦於今年1月宣布多項新的恒常措施，惠及長者、勞工、低收入家庭、失業或就業不足人士，以及弱勢社群。

陳茂波稱，會繼續投放資源加強安老服務。今、明兩年將增加合共3000個為體弱長者提供的家居照顧服務名額，以及在本財政年度增加1000張為身體機能中度或嚴重缺損的長者而設的社區照顧服務券。2020至2021年度涉及全年經常開支超過3億元。此外，將增撥7500萬元，資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐。

兒童福利方面，為優化鄰里支援幼兒照顧計劃的服務質素，社會福利署已由今年1月起額外撥款約2400萬元，讓營辦機構增加人手，以加強培訓社區保姆。

為及早識別和支援有福利需要的學前兒童及其家庭，政府通過獎券基金撥款約9.9億元，分階段為資助幼兒中心、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，合共約15萬名兒童及其家庭提供社工服務。首兩階段已合共為485間合資格的學前單位提供服務，第三階段將在今年8月開展。

由2020至2021年度起，政府會向受社會福利署津助並營運日間服務單位的非政府機構提供額外撥款，以支付其活動區域的冷氣費用，涉及全年經常開支約4600萬元，預計1100多個津助服務單位及超過100萬名服務使用者受惠。