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【預算案】將制定港首份電動車普及化路線圖

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財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》指出，政府將會更新《清新空氣藍圖》，當中會探討進一步推廣電動車的政策，亦將制定本港首份電動車普及化路線圖。

陳茂波說，在推廣電動車使用方面，政府提供了稅務寬免，並資助專營巴士公司試驗單層電動巴士，以及優化電動車公共充電網絡等。全港電動私家車的數量由2010年的70輛增至去年的1.36萬輛，佔整體私家車數量的2.1%，在亞洲大城市中排行第二，僅次於北京。

另外，為推動減碳及綠色科技發展，加速低碳轉型和加強環保，陳茂波表示，建議撥款2億元成立低碳綠色科研基金，支持減碳技術和綠色科技的研發及應用，並分享研究成果。

在環境保護方面，他認為，全球正面對氣候變化所帶來的環境挑戰，極端天氣現象愈趨頻繁且日漸加劇。香港正朝着《巴黎協定》的目標努力。政府於2017年公布了《香港氣候行動藍圖2030+》，訂出目標，要在2030年把香港的碳強度從2005年水平降低65%至70%，即把碳排放總量減低26%至36%。加強氣候應變能力，不但讓香港更宜居，還可促進香港的可持續發展。

陳茂波又稱，可持續發展委員會已就香港的長遠減碳策略進行公眾參與，正分析收集到的意見，以助政府制訂長遠減碳策略。

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