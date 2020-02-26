香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》指出，今年3月，會擴大「研究員計劃」和「博士專才庫」兩項計劃的適用範圍，至全港從事研發活動的科技公司。此外，亦會整合兩項計劃，讓聘用研發人員有更大靈活性。

陳茂波說，去年延長了「研究員計劃」和「博士專才庫」的資助期限，並增加前者的津貼額。兩項計劃至今已合共培育約5700名科研專才。他又稱人才是社會寶貴的資產。為讓年輕人有更多機會擴闊視野，學以致用，政府及相關機構會通過培訓、實習計劃，以及提供資助等，協助年輕人在不同範疇發揮所長。

他指出，政府亦會繼續推行「再工業化及科技培訓計劃」，資助本地企業人員接受高端科技培訓，至今已惠及超過2000名人員，資助額逾1300萬元。

今年1月，政府優化「科技人才入境計劃」，把涵蓋的科技範疇倍增至13個，並放寬適用範圍至全港從事相關研發活動的公司，便利企業吸納科技人才。

陳茂波透露，政府一直大力推動STEM教育，為創科發展提供生力軍。在2018/2019學年，由大學教育資助委員會資助而與STEM有關的學位共超過3.5萬個，比5年前增加16%。政府將預留4000萬元，為本地大學STEM課程的本科及研究生安排短期實習。

另外，對於國際航空培訓和海運及空運業，陳茂波指出，機管局於2016年成立「香港國際航空學院」，至今已有超過6.8萬人次參與其專業培訓課程，有助香港發展為國際航空人才培訓基地。政府並會繼續與航運業界合作，擴充業界的人才庫，包括通過優化海運及空運人才培訓基金下的「船舶維修訓練獎勵計劃」和「海運和航空業實習計劃」，以及推出「本地船舶業能力提升計劃」。截至去年底，共惠及超過8400名學生和現職海運及航空業人士。