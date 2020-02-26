香港財經

在新一份《財政預算案》中，財政司司長陳茂波表示，會繼續推動航運物流的發展，把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設帶來的機遇，鞏固香港作為國際和區域航空海運物流中心樞紐的地位。

香港機管局估計，三跑道系統在2024年底全面運作後，香港國際機場每年的客運和貨運能力將分別提升至約1億人次和約900萬公噸，足以應付至2030年的航運需求。機管局正擴建速遞貨運站、發展高端物流中心、提升處理高價值溫控貨物的能力等，以鞏固貨運物流的領先地位。

為促進跨境物流商貿及把握電子商貿的商機，陳茂波去年公布預留50億元，重建位於香港國際機場的空郵中心。香港郵政已完成前期準備工作，並計劃於今年內向立法會申請撥款，期望能盡快展開工程。

政府亦會繼續協助港口業提升營運效率，並善用專業服務的優勢，發展高增值海運服務。政府會修訂法例，為船舶租賃活動提供稅務優惠，包括寬免合資格船舶出租商的利得稅、合資格船舶租賃管理商一半利得稅，以及包括海事保險在內的合資格保險業務一半利得稅。同時，政府亦會研究其他稅務措施，吸引更多國際航運業務經營者和委託人落戶香港。

為鼓勵物流業應用科技提高生產力，政府會撥款3.45億元，在今年推出一項先導計劃。每個合資格第三方物流服務供應商可獲資助推行最多4個合共100萬元的項目，預計可惠及約300家企業。