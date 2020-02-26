香港財經

財政司司長陳茂波今日宣讀新一份《財政預算案》，他表示政府繼續為企業的合資格研發開支提供額外稅務扣減，以及通過創新及科技基金資助本地研發工作，促進技術轉移和研發成果的實踐和商品化。政府會於下月將「公營機構試用計劃」的適用範圍，擴大至全港從事研發的科技公司。

在研發應用方面，以最近的防疫抗疫工作為例，政府使用由物流及供應鏈多元技術研發中心自行研發的電子手環，協助家居檢疫工作。此外，納米及先進材料研發院亦授權一間口罩生產商利用其專利納米纖維技術，生產透氣度高、有殺菌功能的口罩。政府亦正探討與可重用口罩相關的應用科技方案。

陳茂波又指，政府一直在基建、財政、技術及人才方面支持香港再工業化，會向創新及科技基金注資20億元，推行「再工業化資助計劃」，以配對形式資助生產商在香港設立新的智能生產線，亦會向香港科技園公司增撥20億元，把一幢位於元朗工業邨的舊廠房改建為「微電子中心」，提供現代化生產設施。

今年4月起，政府會優化「科技券」計劃，鼓勵本地企業更多使用科技服務和方案，提高生產力或升級轉型。政府的出資比例會由現時的三分二上調至四分三，資助上限亦會由40萬元提高至60萬元，而可獲批項目的上限亦由4個增至6個。