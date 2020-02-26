香港財經

針對完善監管，財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》表示，會進一步加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括考慮將虛擬貨幣服務提供者與珠寶玉石及貴金屬行業納入規管框架內；計劃在今年內就具體建議進行公眾諮詢。

陳茂波說，國際監管機構財務行動特別組織在去年中就香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度完成全面評估。香港成為亞太區內第一個成功通過組織審核的成員地區，政府會參考評估報告的建議。

此外，他又說，會繼續根據巴塞爾銀行監管委員會的規定，落實最新的國際銀行業監管標準，以維持香港的金融穩定。