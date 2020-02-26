香港財經

財政司司長陳茂波宣讀新一份《財政預算案》，他表示，金融、旅遊、貿易及物流、工商及專業服務是香港的支柱產業，認為在鞏固現有傳統優勢產業之餘，亦要尋找新的增長動力，積極發展新興產業，擴闊經濟基礎，為年輕人提供更廣泛和優質的就業機會，讓他們各展所長。

陳茂波表示，政府一直優化金融市場基建和完善監管機制，提升香港作為國際金融中心的競爭力。金融市場瞬息萬變，為維護金融安全，帶領金融監管機構做了大量防震和市場監控工作，令市場平穩有序地運作。會繼續做好促進者和監管者角色，在鞏固優勢及發展市場的同時，確保監管框架與時並進、有效管控系統性風險，保障投資者。

陳茂波稱，香港證券市場在過去一年發展蓬勃，政府在2018年4月底推行便利新經濟產業公司來港上市的改革，至今已有17家企業循該制度在港上市，合共集資超過2000億元，佔期內首次公開招股集資額超過三分之一。

他又指，近年交易所買賣基金(即ETF)市場發展迅速，為證券市場發展帶來新機遇。為加強香港作為ETF上市平台的吸引力，建議寬免在港上市ETF的市場莊家在參與發行及贖回ETF單位的過程中的股票買賣印花稅，進一步降低在港上市ETF的交易成本，推動香港ETF市場的發展。