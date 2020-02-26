熱門：

今日 11:43 香港財經

【預算案】降交易成本推動ETF市場發展

放大圖片

財政司司長陳茂波宣讀新一份《財政預算案》，他表示，金融、旅遊、貿易及物流、工商及專業服務是香港的支柱產業，認為在鞏固現有傳統優勢產業之餘，亦要尋找新的增長動力，積極發展新興產業，擴闊經濟基礎，為年輕人提供更廣泛和優質的就業機會，讓他們各展所長。

陳茂波表示，政府一直優化金融市場基建和完善監管機制，提升香港作為國際金融中心的競爭力。金融市場瞬息萬變，為維護金融安全，帶領金融監管機構做了大量防震和市場監控工作，令市場平穩有序地運作。會繼續做好促進者和監管者角色，在鞏固優勢及發展市場的同時，確保監管框架與時並進、有效管控系統性風險，保障投資者。

陳茂波稱，香港證券市場在過去一年發展蓬勃，政府在2018年4月底推行便利新經濟產業公司來港上市的改革，至今已有17家企業循該制度在港上市，合共集資超過2000億元，佔期內首次公開招股集資額超過三分之一。

他又指，近年交易所買賣基金(即ETF)市場發展迅速，為證券市場發展帶來新機遇。為加強香港作為ETF上市平台的吸引力，建議寬免在港上市ETF的市場莊家在參與發行及贖回ETF單位的過程中的股票買賣印花稅，進一步降低在港上市ETF的交易成本，推動香港ETF市場的發展。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads