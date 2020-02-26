香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》中稱，在企業方面，新援助措施包括5項。首先，在「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分百擔保的特惠低息貸款，申請期為6個月。貸款額為合資格申請企業6個月的薪酬及租金開支，以200萬元為上限，還款期長達3年，可選擇首6個月還息不還本。政府會為此提供最多200億元的信貸保證。

第二，寬減2019/20課稅年度百分百的利得稅，上限為2萬元，全港14.1萬名納稅人受惠。有關扣減會在2019/20課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少20億元。

第三，寬免2020/21年度非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季則以每戶每季1500元為上限，估計惠及42萬個非住宅物業。政府收入將減少32億元。

第四，寬免2020/21年度的商業登記費，150萬名業務經營者受惠。政府收入將減少30億元。

第五，公司註冊處將全面寬免公司的周年申報表登記費(逾期登記除外)，為期兩年。有關措施將惠及約140萬間公司，相關收入將合共減少2.12億萬元。

此外，政府會延續多項紓困措施，包括補貼合資格的非住宅電力用戶額外4個月每月75%的電費開支，每戶每月補貼上限為5000元。政府開支約29億元；減免非住宅用戶額外4個月75%的應繳水費及排污費，每戶每月減免額上限分別為2萬元及1.25萬元。政府收入將減少3.4億元；向本地回收企業提供新一輪為期6個月的租金資助計劃。政府開支約1億元；向政府物業、土地及環保園等的合資格租戶提供額外6個月50%的租金或費用寬免。政府收入將減少5.73億元；向短期地契條款豁免書的合資格持有人提供額外6個月50%的費用寬免。政府收入將減少2.65億元。

政府還將向康樂及文化事務署轄下文娛中心設施的租用者，額外提供6個月50%的基本場租寬減。政府收入將減少2300萬元；以及向郵輪公司及現有碼頭商戶提供額外6個月的收費及租金減免。預計政府收入將減少1800萬元。

以上措施合共約183億元。希望措施不但能夠撐企業，同時亦有助保住300多萬打工仔的飯碗。陳茂波又呼籲各僱主與員工共渡時艱。