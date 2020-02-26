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美國衞生官員指疫情或演變為大型瘟疫



美國疾控中心(CDC)副首席主管Anne Schuchat警告，新冠肺炎疫情很可能發展為全球大型瘟疫(pandemic)。CDC呼吸疾病專家Nancy Messonnier也警告，美國公眾須為疫情可能在當地社區爆發做好準備。白宮經濟顧問庫德洛則稱，華府已控制疫情，不致於釀成經濟災難。

克拉里達:因應疫情修改貨幣政策言之尚早



美國聯儲局副主席克拉里達稱，局方正密切監察疫情變化，現時因應疫情而修改貨幣政策仍言之尚早。庫德洛也稱，不預期聯儲局作出緊急減息決定。

意大利新冠肺炎增至323例 累計11人死亡



意大利新冠肺炎確診病例增至323宗，累計11人死。當地政府調查口罩及消毒用品價格急升。

習近平稱有把握戰勝疫情實現經濟目標



習近平與非洲及中東領袖通電話，稱中國的防控舉措已取得積極成效，有把握實現既定經濟社會發展目標。

道指收市瀉879點 標指兩日累計削6.3%



美股道指周二曾彈188點，但「彈完即散」，道指一度挫963點，收市仍滑落879點或3.15%，過去兩日累計瀉1911點，為史上首次連續兩日的單日跌幅都超過800點。標指跌3.03%，過去兩日累計下滑6.3%。納指跌2.77%，今年以來累積升幅完全蒸發。美國運通和Visa都挫逾5%，摩通滑落超過4%；蘋果和Facebook技術上已墜入調整區。

外圍焦點簡訊

￭ S&P Case-Shiller美國20大城市樓價指數去年12月按年升2.9%，勝預期。會議局2月消費信心指數降至130.7，遜預期。

￭ 美國10年期債息曾跌至1.309厘，創歷史新低。

￭ 美市尾段日圓滙價抽高0.51%。ICE美滙指數回落0.39%，報98.97。英鎊兌美元彈0.57%。

￭ 投資者獲利回吐，紐約期金跌1.6%，每盎斯收報1650美元。

￭ 布蘭特期油跌2.4%，每桶收報54.95美元；紐約期油挫3%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收市下滑1.76%，英股與法股都跌1.94%，德股回落1.88%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26350點，較昨日恒指收市低水543點。

￭ ADR港股比例指數報26338點，較港收市低555點。

￭ 本港周二新增4宗新冠肺炎確診個案，累計85宗。

￭ 鷹君(00041)全年轉蝕3.38億元，派末期息0.5元及特別息0.5元。

￭ 英皇文化產業(00491)中期虧損9480.7萬元，不派中期息。

￭ 三生製藥(01530)單克隆抗體注射液(610)的臨床試驗獲批准。

￭ 中國飛機租賃(01848)購入3架2014年製造的二手波音B737-800NG飛機。

￭ 銀城(01902)以5.49億人民幣收購杭州地皮四成權益，項目須作商住用途。

￭ 互太紡織(01382)：與農曆新年假期前原有生產計劃相比，銷售收入料降最多4.5億元。

￭ 恒和(00513)中期盈利按年升1.72倍，不派中期息。

￭ 森美(00756)半年盈利3.29億人民幣，不派中期息。

￭ 五龍(00729)曹忠停任公司主席，留任執行董事。盧永逸接任主席。