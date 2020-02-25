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保泰人壽保險(Bowtie)宣布，由即日起，醫院管理局轄下的員工及其家屬均可獲得免費Bowtie自願醫保計劃的保障。

保障期為新型冠狀病毒疫情期間，或9月30日前，期內豁免任何自願醫保標準或靈活計劃保費，保障範圍與Bowtie現有自願醫保計劃相同，保障額高達每年100萬元。

投保人只需於網站上回答簡單健康問題及填寫個人資料，不設等候期，保單生效後可提出退保申請，不設任何手續費。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顔耀輝表示，在疫情期間透過保費豁免，實踐對醫護的支援。