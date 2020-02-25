香港財經

積金局資料顯示，扣除費用及收費後，強積金去年回報12.2%，而制度實施以來年均回報為4.1%，2019年底止，強積金市場總資產值達9695億元，較2018年底的8130億元，增加1565億元。

各項基金之中，股票基金去年表現最好，回報率16.7%，混合資產基金為14.7%，貨幣市場基金回報則僅得1%。

而預設投資策略(DIS)下，核心累積基金去年回報為16.6%，65歲後基金為9.7%；2017年推出後至去年底，核心累積基金回報為20%，65歲後基金為12%。