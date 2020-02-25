港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月拆息終止連續四日跌勢，報1.69321厘，較周一高0.00071厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.25107厘，較周一彈0.06071厘；1星期拆息回升至1.45042厘；兩星期拆息上揚至1.55893厘；3個月拆息報1.94143厘，無升跌。
長息方面，半年期拆息報2.21143厘，連續第二日無升跌；1年期拆息則上升至2.29893厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7883。
今日 11:35 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月拆息終止連續四日跌勢，報1.69321厘，較周一高0.00071厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.25107厘，較周一彈0.06071厘；1星期拆息回升至1.45042厘；兩星期拆息上揚至1.55893厘；3個月拆息報1.94143厘，無升跌。
長息方面，半年期拆息報2.21143厘，連續第二日無升跌；1年期拆息則上升至2.29893厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7883。
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