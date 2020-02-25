國際財經 香港財經 中國財經

畢非德:疫情令人害怕但無意沽售股份



股神畢非德認為，新冠肺炎疫情令人害怕，但現時不會因為疫情而沽售股份。如果以10至20年長期投資觀點而言，疫情並沒有改變他對長期前景的看法。私募基金黑石私人財富管理部門副主席韋恩認為，疫情不代表熊市揭開序幕，只是股市較為嚴重的調整。

世衞:新冠肺炎仍未成為大流行病 疫情未失控



世衞總幹事譚德塞稱，新冠肺炎仍未發展為大流行病(pandemic)，目前屬於地區傳染病(epidemics)，不過，各國要預備好應對爆發全球性瘟疫的潛在風險。

疫情嚴峻 市場料聯儲局4月減息



疫情擴散或導致全球經濟增長放緩。利率期貨數據顯示，美國聯儲局3月減息可能性為23%，4月減息可能性超過50%。不過，克利夫蘭聯儲總裁梅斯特稱，疫情未足以成為她支持局方減息理由。

人行:適時推新政策抵消疫情影響



人民銀行行長易綱表示，要更注重靈活適度的要求，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，適時出台新政策措施，有效抵消疫情帶來的影響。

環球疫慌爆股災 道指收市瀉千點



南韓和意大利確診新冠肺炎個案連日激增，中東的伊朗錄得異常高死亡率，消息引爆環球小股災，美股道指曾瀉1079點，收市仍挫1031點或3.56%，跌穿28000；以點數計為有史以來第三大單日跌幅。標指收市下滑3.35%，納指插水3.71%。航空股達美和美航挫逾6%和8%，晶片股Nvidia跌7%，英特爾挫4%，蘋果瀉4.75%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國30年期債息曾跌10基點，至1.81厘新低；10年期債息滑落至4年低位，報1.35厘。

￭ 美滙指數曾升0.38%，報99.64；日圓漲0.76%，至每美元兌110.7。韓圜跌0.99%，創6個月低，澳元下試0.6584美元11年新低。

￭ 紐約期金曾升2.6%，上試每盎斯1691.7美元七年高；收市升1.7%，報1676.6美元。

￭ 紐約期油曾挫5.48%，低見每桶50.45美元；收市下滑3.7%。布蘭特期油挫3.8%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市下滑3.79%。英國股市跌3.34%；德國回落4.01%；法國倒退3.94%；意大利挫5.43%。

￭ 中國工信部：1月內地手機出貨2080萬部，按年跌38.9%。

￭ 華為推新款折疊屏手機Mate Xs，展開為8英吋，支持5G網絡。

￭ 全國人大常委會表決通過，全面禁止非法野生動物交易。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26443點，較昨日恒指收市低水378點。

￭ ADR港股比例指數報26483點，較港收市低337點。

￭ 本港多兩人確診新冠肺炎，周一共新增7宗確診，累計81宗。

￭ 國浩集團(00053)中期盈利按年增9.5倍，中期息1元。

￭ 神州控股(00861)盈喜，預期全年盈利大增逾50%。

￭ 金斯瑞(01548)料全年虧損約1.14億至1.44億美元。

￭ 百盛(03368)全年虧損2.23億元人民幣，不派末期息。

￭ 心連心化肥(01866)以總代價1.42億元人民幣購新三板公司股權。

￭ 廣澤國際(00989)以3.05億售多間持有物業的公司。

￭ 鵬程亞洲(00936)以2.3億元售佳誠投資51%權益。