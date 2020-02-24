香港財經

中銀香港(02388)發言人回應查詢時表示，該行推出「支援分期貸款」予受疫情影響較嚴重行業的個人客戶，貸款額最高為3萬元，還款期最長24個月，為有需要的客戶提供現金周轉便利，以解燃眉之急。

該計劃適用於現有及全新客戶，不設最低月入要求，申請人須提供受僱證明，如因在無薪假期內未能提供最近一個月的入息證明，該行亦接受客戶於2019年10月或之後的出糧記錄。

由即日起至6月30日，合資格的個人客戶可經手機、網上、電話銀行及分行進行申請，該行最快可在24小時內完成審批。