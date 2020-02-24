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今日 17:57 香港財經

渣打香港啟動遙距投保渠道

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渣打香港表示，全力配合金管局及保監局因應新型冠狀病毒疫情發展宣布的特別措施，即日起渣打會連同保誠一起啟動「遙距投保」渠道，協助渣打客戶分階段通過電話、myPrudential網上平台或郵寄方式投保其合資格延期年金保單及自願醫保計劃。

現有渣打客戶即日起可透過電話完成整個投保過程。渣打保險策劃經理將透過電話為客戶詳解產品的特點和細節，包括計劃類型、性質、保費水平、付款期及其他條款等，確保客戶在作出投保決定前對保障範圍及風險有充分了解，同時協助客戶填妥申請表格，讓客戶能安在家中即可完成投保。

 

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