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【新股追蹤】興業物聯服務明招股 入場費4040元

物業管理服務供應商興業物聯服務(09916)宣布，以每股1.5元至2元招股，發售1億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資1.5億至2億元。

一手2000股，入場費4040.31元。

若以招股範圍中間價1.75元計，集資淨額約1.44億元，當中約72.3%將用於收購以拓展業務；約7.2%將用於提升物業工程服務；約10.5%將用於提升物業管理服務；約10%將用作一般營運資金。

該股明日起至2月28日招股。股份預期3月9日掛牌。

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