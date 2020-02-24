港股直擊 香港財經 重要通告

中電控股(00002)宣布，截至去年底止全年業績，股東應佔盈利46.57億元，按年大跌65.63%，主要計入EnergyAustralia的零售業務商譽減值63.81億元。每股盈利1.84元。

中電維持派發第四期中期股息每股1.19元，連同首三次已付中期股息，2019年總股息為每股3.08元，按年增加1.99%。

期內，收入856.89億元，按年下跌6.27%。營運盈利按年下跌20.5%至111.21億元，反映香港業務准許回報率下調的全年影響，所攤佔印度業務的盈利因策略性出售部分股權而減少，以及澳洲業務充滿挑戰的營商環境。

香港本地電力業務及香港以外業務的營運盈利，分別下降13%至74.48億元及28.4%至44.41億元。

內地業務方面，零碳發電組合繼續是推動中國內地業務增長的主要動力。因為煤價下調和產電量上升，防城港電廠的盈利貢獻亦有所增加。期內，營運盈利上升5.3%至22.77億元。

澳洲業務經歷極具挑戰的一年，雅洛恩電廠及Mount Piper電廠分別受到提升安全的工程及煤炭供應問題影響而表現下降。澳洲國家及地區政府實行新能源價格規例，亦對業績造成顯著影響。因此，營運盈利大幅下跌52.6%至15.66億元。

展望未來，中電表示，將繼續以減碳和數碼化為策略重心，管理業務營運及進行投資。在亞太區，愈來愈多機構承諾購買可再生能源，這趨勢將帶來更多機遇。

在香港，對未來的長遠願景和信心並無改變，集團將繼續專注落實極具挑戰的發展計劃。這些本地投資將為未來的業務表現奠定基礎，惟在短期內會佔用集團大部分的資本性開支，加上中電的派息政策及審慎的融資策略，因此在此期間中電在其他領域的資源投放將受到限制。