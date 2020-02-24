香港財經

恒生銀行(00011)與一路通有限公司展開獨家合作，大大縮短電子提櫃單服務支付流程所需時間。



恒生和一路通合作將多方面的現金管理 ─ 例如即時繳付程序 ─ 數碼化，為供應鏈營運商提供更方便和更快捷的貨櫃碼頭服務。雙方的合作項目支援一路通全面推行電子提櫃單服務(eRO)數碼化，有助提升香港貨櫃船務的效率。

恒生銀行環球銀行業務總監屈詠琴表示，恒生很高興能與一路通合作，以創新的銀行服務協助物流業公司及貨主，支援碼頭服務數碼轉型，攜手提升香港這項支柱產業的效率和競爭力。