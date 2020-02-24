熱門：

今日 11:47 香港財經

恒生與一路通展開跨行業合作

放大圖片

恒生銀行(00011)與一路通有限公司展開獨家合作，大大縮短電子提櫃單服務支付流程所需時間。

恒生和一路通合作將多方面的現金管理 ─ 例如即時繳付程序 ─ 數碼化，為供應鏈營運商提供更方便和更快捷的貨櫃碼頭服務。雙方的合作項目支援一路通全面推行電子提櫃單服務(eRO)數碼化，有助提升香港貨櫃船務的效率。

恒生銀行環球銀行業務總監屈詠琴表示，恒生很高興能與一路通合作，以創新的銀行服務協助物流業公司及貨主，支援碼頭服務數碼轉型，攜手提升香港這項支柱產業的效率和競爭力。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads