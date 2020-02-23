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謝邱安儀:抗疫基金支援應具針對性

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政府成立300億元防疫抗疫基金，當中56億元撥給零售業。香港零售管理協會主席謝邱安儀出席無綫節目《講清講楚》時稱，應重點支援受影響較深的商戶，並要求業主以營業額計算租金。

政府在抗疫基金撥56億元給零售業界，預計7萬商戶受惠，謝邱安儀建議，這筆錢應用得有針對性，並簡化申請程序。「政府可以參考實在的零售數據，看看哪些(零售)行業需要更多幫助，哪些行業沒那麼受影響，甚至它的表現與以往是持平，或者甚至是有一些升幅，那些又如何處理呢？」

她同時稱，租金是商戶最大負擔，認為現時部分業主這兩個月減租三至五成仍未足夠，並要求2月免租，3至6月按營業額抽成。

謝邱安儀直言：「如果無法達成共識的時候，希望可以保持可互相商量的狀態。如果真的到3、4月都仍然是一個不理想的情況下，我相信不再是罷市與否的問題。很多零售商已經不知變成怎樣。」

她表示，零售業界正經歷「超級寒冬」，自新型冠狀病毒肺炎疫情開始後，服裝、百貨等多個類型零售生意大跌五至六成；其中鐘錶珠寶等更大跌八至九成，形容繼續營業是「燒銀紙」，預料會出現較去年下半年社會事件更嚴峻的結業潮。

被問到如果沒有生意，是否基本上都要倒閉時，謝邱安儀回應稱：「是要倒閉了。」部分商戶生意額接近零，減薪、裁員是無可避免，呼籲僱主和員工多溝通。

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