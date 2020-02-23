香港財經 時事脈搏

市建局行政總監韋志成網誌中稱，為回應去年《施政報告》，市建局將向政府建議一個較長遠的「首置」計劃，在未來五年的業務綱領內，研究撥出項目，增加「首置」房屋供應，並評估對市建局在財務安排上的影響。

他表示，市建局已從未來5年可發售樓花項目中，挑選了兩個合共可提供約1400個單位的項目，詳細研究將有關單位以「首置」形式發售。至於「煥然懿居」的剩餘40多個單位，由於政府已放寬由香港按證保險提供的最高九成按揭貸款安排，市建局正計劃將該項目剩餘的三房單位，同樣以「首置」形式發售。

韋志成又稱，市建局現時的流動資金只有約110億元，在未來5年的業務綱領計劃中，有21個項目正在或準備進行收購，預計總收購成本已達1000億元，所需金額遠遠超出目前市建局擁有的流動資金。可以預見，未計及發展「首置」項目的成本，市建局的財政在3至4年後便會出現流動資金短缺的情況。

他指出，要長遠和持續提供「首置」房屋，非單靠錢可以辦到，亦非單依賴重建項目來提供，建議政府直接向市建局提供土地建屋，用作市區更新項目的調遷單位，減輕市建局收購舊區物業造成的沉重財務負擔，亦可從重建項目的收入，撥出額外資源興建「首置」房屋。

他以「煥然懿居」為例說，每平方呎建築成本為4500元，九龍區的舊樓收購成本則要1.8萬元，足以在政府提供的土地上，興建4平方呎的新住宅面積，顯示這個方案較符合成本效益。