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政務司司長張建宗發表網誌，感謝立法會跨黨派議員支持通過防疫抗疫基金一筆過300億元撥款。

他指出，政府會成立一個防疫抗疫基金督導委員會，由他本人擔任主席，負責監察基金的運作和使用情況，委員會將於下星期成立。

張建宗強調，會爭分奪秒，全力落實各項措施，並以「簡化申請，盡快發放」為原則，務求「急市民所急」，當中約100億元用於提升政府及各方應對疫情的能力；約170億元是向受疫情重創或受防疫抗疫措施影響的企業及市民提供援助；其餘約30億元為應急款項。

在基金下的24項措施，其中10項為提升全城防疫能力。確保口罩及個人防護裝備供應，以及持續有效進行抗疫工作至為重要，撥款中有47億元批予醫院管理局加強支援抗疫工作，增購防護裝備，以及增撥前線人員的相關人手開支﹔15億元則用以支援本地口罩生產；10億元則是預留作確保政府在全球競爭激烈的市場中，有足夠撥款迅速採購個人防護裝備。

另外14項措施涉及170億元，用於派發一次性的津貼，支援受影響企業(包括運輸業、旅行社、食肆和零售商等)。

基金向合資格的職津住戶和設入息審查的學前和中小學學生資助住戶提供一筆過特別津貼，預計約有5.8萬個職津住戶及14.5萬個學生資助住戶受惠，預計開支約9.9億元；每名領取2019至20學年學生津貼的學生額外提供1000元的津貼，總額外開支約9億元，惠及約90萬名學生。

他又表示，政府會繼續密切監察疫情的發展，評估疫情對社會的影響，聽取專家意見和考慮香港實際情況後，毫不猶豫推出所需措施。