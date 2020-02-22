香港財經

因應新型冠狀病毒肺炎疫情發展，中銀人壽即日起推出「新型冠狀病毒」額外保障，予購買指定保險產品的合資格客戶，如果於指定保障期內確診感染疫症，可獲額外保障

指定產品包括守護十年網上保險計劃、非凡守護危疾保障計劃、摯守護危疾保障計劃。守護十年網上保險計劃經中銀香港手機投保，一經批核，即時生效，其餘兩項計劃可透過現有銷售渠道投保。

中銀人壽指，由即日起至6月底止，每名合資格客戶將可免費獲得多項額外保障，包括若受保人確診，將額外獲得一筆過1萬元賠償；切治療部住院賠償；以及身故賠償。