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今日 12:55 香港財經

中銀人壽指定保險產品增肺疫額外保障

因應新型冠狀病毒肺炎疫情發展，中銀人壽即日起推出「新型冠狀病毒」額外保障，予購買指定保險產品的合資格客戶，如果於指定保障期內確診感染疫症，可獲額外保障

指定產品包括守護十年網上保險計劃、非凡守護危疾保障計劃、摯守護危疾保障計劃。守護十年網上保險計劃經中銀香港手機投保，一經批核，即時生效，其餘兩項計劃可透過現有銷售渠道投保。

中銀人壽指，由即日起至6月底止，每名合資格客戶將可免費獲得多項額外保障，包括若受保人確診，將額外獲得一筆過1萬元賠償；切治療部住院賠償；以及身故賠償。

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