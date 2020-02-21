即巿股評 港股直擊 香港財經

過去一周，香港近乎每日也有新增確診感染武漢肺炎病例，然而大家有沒有發現，港股市底卻保持強勢。筆者認為，除非香港未來出現單日極大規模感染數字，例如單日確診30至50宗，又或是武肺病毒出現變異，令醫學界需要重新研究應對方法，否則按照目前情況來看，武肺這個故事對港股影響可說已近尾聲，最主要原因是武肺死亡率實在太低，甚至可以說是不構成具意義的死亡率。

港股從1月份高位回調至2月份低位，跌幅約一成，這一成跌幅所反映的，並非對病毒的恐懼，而是來自投資者不信任中國政府所公布的疫情數字。然而值得注意的是，假設中國所公布的數字完全沒有參考價值，那麼世界其他地方的數字有參考價值了吧？不太可能歐洲、美國和日本等地聯手公布假數據吧？截至2月20日晚上7時，全球共75775宗確診病例，共2129宗死亡，死亡率為2.8%；撇除中國數字，全球共1196宗確診病例，共10宗死亡，死亡率為0.8%

勢印銀紙谷內需基建

以新冠狀病毒來看，武肺的傳染能力高，但與2003年沙士相比，其致命率卻低得多，而死亡個案大多數集中在長者或長期病患者，像筆者這種愛國愛港的健康青年，似乎死唔去的。隨着時間飄移，當市場愈來愈掌握武肺的特徵及對抗方法後，恐懼感亦會隨之而消散，此乃其一。第二，市場早前的另一個恐慌，來自於內地不少工廠因疫情問題而停工，同時亦限制人流與物流，因此香港市民才會大規模盲搶米、公仔麵、M巾、廁紙及清潔用品，這些現象筆者早兩周已提過。

兩周過後，盒裝紙、包裝紙、廁紙、M巾、米與公仔麵等，基本上日日有貨返，被炒上天價的口罩及酒精搓手液之價格亦有回軟跡象，市民情緒漸漸回復平靜及理智。由種種跡象可見，武肺對於經濟及心理層面的打擊大致上已有了個底，相信正常的投資者亦會預期中國今年首季經濟增長將會相當相當之差，上市公司特別是零售股、餐飲股、收租股、航空股與濠賭股等業績亦會相當相當之差。

既然大家已有了「相當相當之差」的預期，若然三個月、半年後的數據又沒有想像中那麼差，股市應該會往哪個方向走？香港、澳門可以承受經濟差，但中國大陸卻承受不了，經濟一差人人下崗，說的是幾千萬甚至幾億的勞動力，社會不大亂才怪。為了避免這些事情發生，中國會怎麼做？四萬億？八萬億？十二萬億？減息降準印銀紙谷內需谷基建，似乎是唯一的靈丹妙藥了。

炒股票是炒今天炒明天，還是炒三個月至半年後的預期，這個答案大家心中有數。押注中國將會大水漫灌，押注中國生產力將會在復工後追回進度，一線股份可選擇中國神華(01088)與華能國電(00902)，至於本周則可留意細價股中國龍工(03339)。龍工本身產銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車與其他基建機器，截至去年6月底止半年，收益按年增長1.7%至67.6億元人民幣，純利上升26.2%至8.89億元人民幣，每股盈利0.21元人民幣。

良心股息價兼賺

國家主席習近平已表明，在控制疫情同時不能忽略經濟發展。除此之外，內地人力資源社會保障部、公安部、交通運輸部、國家衞健委及國家鐵路集團昨日聯合公布，將為開工集中地企業提供點到點運輸服務，意味內地已開始推動工業活動復甦，追趕落後進度。未來最大可能就是催谷基礎設施建設，特別是加快及加強機場、鐵路與城市交通網絡等設施，對工程機械行業帶來直接幫助。

龍工自2005年以每股1.43元上市至今不曾批股集資，更分別於2009年及2010年一送一紅股，以其上周五收報2.25元計，實際上現價相當於9元，較上市價累升5.3倍，算是一隻有良心的細價股。除此之外，集團自2014年至2019年間，合共派息0.569元人民幣，可說是息價兼賺。投資者可於10天及250天線約2.2元買入，首站以2.4元作目標，如能突破並企穩，第二個目標價已數到3元，升空在即，時間不等人。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產