熱門：

今日 17:00 港股直擊 香港財經 重要通告

包浩斯將關閉8至10間店 料百名員工被遣散

放大圖片

包浩斯國際(00483)宣布，鑑於香港經營環境出現前所未有的困難，特別是新型冠狀病毒爆發導致訪港旅客大幅減少，以及本地消費意欲極度低迷，決定短期內關閉香港8至10間錄得虧損的零售店舖。

該公司預期關閉店舖會導致合共約100名僱員被遣散，員工將根據適用僱傭法律及法規全數取得賠償。

該公司表示，由於提早終止該等香港店舖的租約，預期集團會錄得一次性撇銷或減值虧損約1600萬至5000萬元，視乎集團與相關業主就退租進行磋商的最終結果而定。

該公司強調有充足手頭現金應付目前業務需求。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads