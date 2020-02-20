港股直擊 香港財經 重要通告

包浩斯國際(00483)宣布，鑑於香港經營環境出現前所未有的困難，特別是新型冠狀病毒爆發導致訪港旅客大幅減少，以及本地消費意欲極度低迷，決定短期內關閉香港8至10間錄得虧損的零售店舖。

該公司預期關閉店舖會導致合共約100名僱員被遣散，員工將根據適用僱傭法律及法規全數取得賠償。

該公司表示，由於提早終止該等香港店舖的租約，預期集團會錄得一次性撇銷或減值虧損約1600萬至5000萬元，視乎集團與相關業主就退租進行磋商的最終結果而定。

該公司強調有充足手頭現金應付目前業務需求。