香港財經 時事脈搏

創新及科技局於Facebook表示，已向立法會建議，為科技園、數碼港及工業邨的初創企業及租戶寬免6個月租金，由今年度4月起計。

創科局預計1800家初創企業受惠，涉及金額約3.8億元。