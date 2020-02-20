香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第二日下跌，報1.73929厘，較周三低0.00738厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.19857厘，較周三跌0.08893厘；1星期拆息下跌至1.44214厘；兩星期拆息走低至1.61179厘；3個月拆息回落至1.99339厘。

長息方面，半年期拆息略降至2.21179厘；1年期拆息則回升至2.30179厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.7743。