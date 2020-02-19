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港航裁400人計劃 今日開始派大信封

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本地媒體引述消息人士報道，今日被裁的香港航空機艙服務員涉及約150至180人，包括已申請無薪假的員工。

香港航空發言人表示，由於受持續的航班和機隊調整影響，對機組和後勤員工的需求顯著減少，因此如早前所公布，約400名駐香港及海外的機組和後勤員工會被裁減，今天通知受影響的機組員工，受影響的機艙服務員最後的受僱日期為今年3月18日。

發言人稱，被裁員工之前所申請的無薪假將會被取消，而賠償會根據其原本薪金，僱傭合約條款及勞工法例支付，而他們的旅遊和醫療福利將會有效至受僱日期完結。

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