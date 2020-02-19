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今日 15:35 香港財經

港航向部分員工派大信封

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有傳媒報道，香港航空向部分員工發出解僱信，通知他們今日為最後一個工作日，僱用期為一個月後終止。

港航於信中感謝員工的付出，又指會於最後受僱日的7日內，向他們發出3月份的薪金。

報道引述有接獲解僱信的員工表示，過去未曾收過警告信，並不理解公司裁員準則。

港航本月稍早時候向員工發信，宣布計劃裁員約400人，又要求地勤人員每月至少放無薪假兩星期或每周工作3天，日後亦會向空中服務員及機師推出獨立的無薪假期計劃。

據悉，至今年1月1日，港航共有3481名員工，今次裁員佔整體員工約11%。

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