香港財經

房地產顧問服務公司高力國際發表報告，指初步跡象顯示，香港房地產市場或將進入與2003年沙士(非典型肺炎，SARS)爆發時相若的周期，預計急劇轉淡的市況將至少在2020年上半年持續。

高力指出，對香港而言，尋找方法使香港能重複當年沙士後快速復甦的歷史至關重要。由於中國經濟在全球經濟中的佔比較2003年大得多，故認為香港需要與中國進一步融合，包括加強與大灣區其他城市的合作。該行相信，2020年後香港的房地產市場應可回到穩定增長的軌道。

報告稱，新型冠狀病毒肺炎疫情令香港的旅遊業雪上加霜，零售及酒店相關的物業價格可能擴大調整幅度；而寫字樓租賃活動料維持於低水平，使租金可能比預期更早出現跌勢，但跌幅不會較預期顯著擴大。

住宅方面，該行料市場成交短期內可能將會冰封，市場將會出現折讓出售，惟因過去20年物業的資本值增加，使業主有較強的持貨能力，除非病毒爆發持續惡化及失業率上升，否則在強勁的壓抑需求和利率低企的支持下，住宅樓價大跌的機會不大。

高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢認為，儘管首季初段市況不俗，但新冠肺炎來襲，加上社會動盪及中美貿易摩擦並未平息，令香港最近需要面對的問題變得更加複雜。而各種有助推動增長的經濟活動亦受疫情影響，例如首次公開招股(IPO)、企業在香港的業務擴充，以及跨境貿易等活動亦因旅遊限制而減少。

在資本市場與投資市場方面，高力國際指新冠肺炎的出現令物業資本價格進一步下調，市場上開始出現更多大幅折讓的甲級物業，為新投資者帶來入市機會。一旦需求於供應有限的情況下回升，寫字樓價格會迅速反彈，而以分層出售的寫字樓、偏遠地區的整棟寫字樓，以及酒店將成為主要目標。

該行維持對2020年香港寫字樓平均租金按年下調8%的預測，中環跌幅或逾13%，大部分跌幅會在上半年出現。