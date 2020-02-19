港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息微跌，報1.74667厘，較周二低0.02904厘；3個月拆息則回升至1.99661厘，終止連續12日跌勢。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.2875厘，較周二彈0.01893厘；1星期拆息回落至1.4875厘；兩星期拆息下滑至1.63464厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.21357厘；1年期拆息回落至2.29964厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7696。
今日 11:31 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息微跌，報1.74667厘，較周二低0.02904厘；3個月拆息則回升至1.99661厘，終止連續12日跌勢。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.2875厘，較周二彈0.01893厘；1星期拆息回落至1.4875厘；兩星期拆息下滑至1.63464厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.21357厘；1年期拆息回落至2.29964厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7696。
|下一篇：
|【異動股】萬洲揚逾3%藍籌最叻 中降美豬肉反制關稅
|上一篇：
|中國傳注資併購等救助航企